BRIEF-Molina Healthcare Announces Pricing Of Synthetic Exchange Transaction

March 6 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:
* MOLINA HEALTHCARE ANNOUNCES PRICING OF SYNTHETIC EXCHANGE TRANSACTION
* MOLINA HEALTHCARE - PRICED A SYNTHETIC EXCHANGE TRANSACTION WITH LIMITED NUMBER OF HOLDERS OF 1.625% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2044
* MOLINA HEALTHCARE - PRICED SYNTHETIC EXCHANGE TRANSACTION WITH LIMITED NUMBER OF HOLDERS OF ITS 1.625% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2044
* MOLINA HEALTHCARE INC - ON A NET BASIS, CO WILL NOT RECEIVE PROCEEDS FROM TRANSACTIONS, WILL PAY CUSTOMARY FEES AND EXPENSES IN CONNECTION THEREWITH
* MOLINA HEALTHCARE INC - TRANSACTIONS WILL NOT HAVE A MATERIAL IMPACT ON COMPANY’S CASH POSITION
* MOLINA HEALTHCARE INC - PURSUANT TO PRICING CO AGREED TO REPURCHASE FROM NOTEHOLDERS AGGREGATE OF $96.8 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF 1.625% NOTES Source text for Eikon: Further company coverage: