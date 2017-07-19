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BRIEF-Montagne et Neige Developpement FY net profit rises to 2.2 million euros
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July 19, 2017 / 4:17 PM / 18 days ago

BRIEF-Montagne et Neige Developpement FY net profit rises to 2.2 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 19 (Reuters) - Montagne Et Neige Developpement SA :

* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 2.2 MILLION VERSUS EUR 0.5 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING PROFIT EUR 3.1 MILLION VERSUS EUR 1.0 MILLION YEAR AGO

* OVER A 3-YEAR HORIZON, THE GROUP CONFIRMS ITS AMBITION TO REACH € 150 MILLION IN SALES

* OVER A 3-YEAR HORIZON, THE GROUP CONFIRMS RECURRING OPERATING PROFIT OF BETWEEN 8% AND 10% OF REVENUE

* Q1 REVENUE: +39.3% OF WHICH +42.2% AT CONSTANT SCOPE AND EXCHANGE RATES Source text: bit.ly/2vjcJCT Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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