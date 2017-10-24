FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Montea ‍acquires distribution centre in Etten-Leur, Netherlands
Sections
Featured
Canada pushed for Airbus deal as Bombardier courted China
Exclusive
Aerospace
Canada pushed for Airbus deal as Bombardier courted China
With new technology, Mazda gives spark to petrol engine
Autos
With new technology, Mazda gives spark to petrol engine
Editors' choice
Pictures
Editors' choice
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 24, 2017 / 4:39 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Montea ‍acquires distribution centre in Etten-Leur, Netherlands

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - MONTEA COMM VA:

* ‍ACQUIRED A LOGISTICS DISTRIBUTION CENTRE AT BUSINESS PARK VOSDONK, LOCATED IN ETTEN-LEUR​

* ALSO ‍ACQUIRED 20,808 M² ADJOINING PLOT OF LAND FOR DEVELOPMENT AND RENT OF EXTENSION OF EXISTING DISTRIBUTION CENTRE FOR BAS LOGISTICS​

* ‍BUILD-TO-SUIT PROJECT WILL BE OPERATIONAL BY APRIL 2018​

* ‍BAS LOGISTICS SIGNED TRIPLE-NET LEASE FOR FIXED PERIOD OF 13 YRS FOR EXISTING DISTRIBUTION CENTRE

* ‍THIS TRANSACTION REPRESENTS A TOTAL INVESTMENT VALUE OF EUR 14 MILLION​

* ‍THIS TRANSACTION FINANCED, BY BANK DEBT, AND WILL GENERATE A NET INITIAL YIELD OF ABOUT 6.0%​ Source text: bit.ly/2h5fUIX Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.