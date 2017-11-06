BRIEF-Montea Comm acquires a build-to-suit project exceeding 47,000 sq.m for Decathlon‍​

Nov 6 (Reuters) - MONTEA COMM VA:
* ACQUIRES A BUILD-TO-SUIT PROJECT EXCEEDING 47,000 SQ.M FOR DECATHLON IN WILLEBROEK
* BUYS THE REMAINING PLOTS OF LAND FOR € 3.2 MILLION ADJACENT THE EXISTING DEVELOPMENTS OF DACHSER AND FEDERAL MOGUL
* TOTAL INVESTMENT VALUE AT EUR 31.6 MILLION, TO GENERATE A GROSS INITIAL YIELD OF ABOUT 6.5% PERCENT
* GROWTH FINANCED WITH FUNDS MONTEA OBTAINED THROUGH RECENT CAPITAL INCREASE OF EUR 68 MLN
* DECATHLON WILL RENT BUILDING FOR A MINIMUM FIXED PERIOD OF 10 YEARS.
* ACQUISITION WILL CONTRIBUTE TO MONTEA’S EPRA RESULT OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)