FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Montea Comm acquires a build-to-suit project exceeding 47,000 sq.m for Decathlon‍​
Sections
Featured
EU to discuss tax havens blacklist
Paradise papers
EU to discuss tax havens blacklist
UK retailers suffer worst October since 2008: BRC
BUSINESS
UK retailers suffer worst October since 2008: BRC
U.N. warns on heat as climate talks hear pleas for action
environment
U.N. warns on heat as climate talks hear pleas for action
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 6, 2017 / 4:46 PM / in 13 hours

BRIEF-Montea Comm acquires a build-to-suit project exceeding 47,000 sq.m for Decathlon‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - MONTEA COMM VA:

* ACQUIRES A BUILD-TO-SUIT PROJECT EXCEEDING 47,000 SQ.M FOR DECATHLON IN WILLEBROEK ‍​

* BUYS THE REMAINING PLOTS OF LAND FOR € 3.2 MILLION ADJACENT THE EXISTING DEVELOPMENTS OF DACHSER AND FEDERAL MOGUL‍​

* TOTAL INVESTMENT VALUE AT EUR 31.6 MILLION, TO GENERATE A GROSS INITIAL YIELD OF ABOUT 6.5%‍ PERCENT

* GROWTH FINANCED WITH FUNDS MONTEA OBTAINED THROUGH RECENT CAPITAL INCREASE OF EUR 68 MLN‍​

* DECATHLON WILL RENT BUILDING FOR A MINIMUM FIXED PERIOD OF 10 YEARS.‍​

* ACQUISITION WILL CONTRIBUTE TO MONTEA’S EPRA RESULT OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.