BRIEF-Montea Comm continues growth at 3 airports by ca. 27,000 m²​

Nov 8 (Reuters) - MONTEA COMM VA:
* COMPANY WILL INVEST CA. EUR 4 MILLION ITSELF IN VARIOUS FACILITIES FOR PACKAGING OF GOODS.
* ACQUIRED A PLOT OF LAND OF CA. 15,000 M² AT ACTIVITY PARK SCHIPHOL LOGISTICS PARK
* ON ACTIVITY PARK SCHIPHOL LOGISTICS PARK: TRANSACTION REPRESENTS TOTAL INVESTMENT VALUE OF €7.12 MLN
* ON ACTIVITY PARK SCHIPHOL LOGISTICS PARK: TRANSACTION WILL GENERATE A NET INITIAL YIELD OF ABOUT 7.6%
* LIEGE AIRPORT: LAUNCH OF NEW DEVELOPMENT OF 20,000 SQ. M AT FLEXPORT CITY
* ON LIEGE AIRPORT: CONCLUDED BUILDING LEASE CONTRACT WITH LANDOWNER SOWAER
* ON LIEGE AIRPORT: TOTAL INVESTMENT FOR PHASES 1, 2 AND 3 WILL AMOUNT TO € 15 MILLION
* ON LIEGE AIRPORT: LEASE WITH MALYSSE-STERIMA FOR PERIOD OF 20 YRS AND WILL GENERATE INITIAL YIELD OF 6.35% AS OF END 2018
* ROISSY CHARLES DE GAULLE AIRPORT: ACQUISITION OF BUILDING OF CA 3,000 SQ. M AT LE MESNIL-AMELOT
* ON ROISSY CHARLES DE GAULLE AIRPORT: TOTAL INVESTMENT VALUE AMOUNTS TO € 3,29 MILLION WITH INITIAL RETURN OF 6.76% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)