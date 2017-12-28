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BRIEF-Moody's downgrades Steinhoff To CAA1 Corporate Family Rating
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December 28, 2017 / 10:06 AM / a day ago

BRIEF-Moody's downgrades Steinhoff To CAA1 Corporate Family Rating

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Moody‘s:

* MOODY‘S DOWNGRADES STEINHOFF TO CAA1 CORPORATE FAMILY RATING, RATING ON REVIEW FOR FURTHER DOWNGRADE

* MOODY‘S SAYS DOWNGRADED THE BACKED SENIOR UNSECURED NOTES RATING OF STEINHOFF EUROPE AG TO CAA1 FROM B1

* MOODY‘S SAYS ASSIGNED CAA1-PD PROBABILITY OF DEFAULT RATINGS (PDR) TO STEINHOFF AND STEINHOFF INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

* MOODY‘S SAYS STEINHOFF‘S LIQUIDITY LEVELS COULD PROVE INSUFFICIENT TO SUSTAIN EUROPEAN OPERATIONS IN NEAR TERM

* MOODY'S SAYS STEINHOFF'S CFR AND MOODY'S REVIEW OF ITS CFR FOR FURTHER DOWNGRADE REFLECT THE INCREASING PRESSURE ON THE COMPANY'S LIQUIDITY PROFILE Source: bit.ly/2lb1JUJ Further company coverage:

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