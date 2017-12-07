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BRIEF-Moody's Says 2018 Outlook For U.S. Banks Remains Stable
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December 7, 2017 / 7:00 PM / Updated a day ago

BRIEF-Moody's Says 2018 Outlook For U.S. Banks Remains Stable

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) -

* MOODY‘S SAYS 2018 OUTLOOK FOR U.S. BANKS REMAINS STABLE AMID OPERATING ENVIRONMENT, WHICH SUPPORTS IMPROVED PROFITABILITY, SOLID CREDIT METRICS

* MOODY‘S SAYS RISING INTEREST RATE ENVIRONMENT WILL CONTINUE TO BOOST NET INTEREST INCOME FOR U.S. BANKS, WHILE REVENUE GROWTH WILL OUTPACE EXPENSE GROWTH

* MOODY‘S SAYS AUTO LOANS AND CREDIT CARDS ARE NEGATIVE OUTLIERS TO U.S. BANKS

* MOODY’S SAYS PROFITABILITY IS A “BRIGHT SPOT” AMONG THE KEY DRIVERS OF THE STABLE OUTLOOK FOR U.S. BANKS IN 2018 Source text for Eikon:

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