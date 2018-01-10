FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Moody's Says APAC Sovereign Outlook For 2018 Stable As Favorable Growth Balances High Leverage‍​
Sections
Featured
Unwanted gifts spoil Tesco's Christmas
Business
Unwanted gifts spoil Tesco's Christmas
Migrants risk death crossing Alps to reach France
The Wider Image
Migrants risk death crossing Alps to reach France
May to meet financiers as Khan warns of "lost decade"
May to meet financiers as Khan warns of "lost decade"
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Markets News
January 10, 2018 / 12:46 AM / 2 days ago

BRIEF-Moody's Says APAC Sovereign Outlook For 2018 Stable As Favorable Growth Balances High Leverage‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Moody‘s:

* MOODY‘S: APAC SOVEREIGN OUTLOOK FOR 2018 STABLE AS FAVORABLE GROWTH BALANCES HIGH LEVERAGE‍​

* MOODY‘S - ECONOMIC STRENGTH IN APAC AND HIGH LEVELS OF TRADE OPENNESS LEAVE ITS SOVEREIGNS WELL-POSITIONED TO BENEFIT FROM STRONGER GLOBAL GDP GROWTH

* MOODY‘S- EXPECTS APAC EMERGING MARKETS TO GROW BY 6.5% IN 2018, FRONTIER ECONOMIES BY 5.9% AND ADVANCED ECONOMIES BY 1.8%.

* MOODY‘S - INDIA AND CHINA REMAIN THE FASTEST GROWTH ECONOMIES IN THE APAC REGION

* MOODY‘S- GRADUAL MODERATION IN CHINA GROWTH AND TEMPORARY SLOWDOWN IN INDIA WILL BE BALANCED BY ROBUST GROWTH TRENDS IN OTHER ASIAN ECONOMIES

* MOODY'S-CONTINUES TO ASSUME THAT PROBABILITY OF CONFLICT IS LOW IN APAC, ALBEIT WITH HIGH CREDIT IMPACT, MAINLY FOR KOREA BUT ALSO FOR VIETNAM, JAPAN Source text: bit.ly/2mhXjMo ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.