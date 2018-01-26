FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Reuters Investigates
Environment
Sport
Entertainment
January 26, 2018 / 1:03 PM / 3 days ago

BRIEF-Moog Posts Q1 Adj. Earnings Per Share $0.93

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 26 (Reuters) - Moog Inc:

* MOOG REPORTS FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.93

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.04

* Q1 SALES ROSE 6 PERCENT TO $628 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.88 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 SALES UP 5 PERCENT

* SEES FY 2018 SALES $2.62 BILLION

* SEES FY GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $3.43 INCLUDING ITEMS

* TOTAL AIRCRAFT CONTROLS SEGMENT SALES IN QUARTER WERE $279 MILLION, UP 4% YEAR OVER YEAR

* FORECAST 2018 CASH FLOW FROM OPERATIONS, INCLUDING INCREMENTAL ACCELERATED PENSION CONTRIBUTIONS, OF $180 MILLION

* RECENT TAX ACT CHANGES RESULTED IN A ONE-TIME CHARGE IN QUARTER BUT TO SEE BENEFITS LONGER-TERM

* RECENT TAX ACT CHANGES RESULTED IN A ONE-TIME CHARGE FOR CO IN QUARTER BUT CO WILL SEE BENEFITS LONGER-TERM

* SEES FY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF $4.10, +/- $0.20, UNCHANGED FROM 90 DAYS AGO, EXCLUDING IMPACTS OF TAX ACT

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.17 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $2.62 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.