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January 31, 2018 / 1:46 PM / a day ago

BRIEF-Mosaic Says Interim CFO Brausen Plans To Retire In July 2019 - SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Mosaic Co:

* MOSAIC SAYS INTERIM CFO ANTHONY BRAUSEN PREVIOUSLY NOTIFIED CO OF PLANS TO RETIRE IN JULY 2019 - SEC FILING

* MOSAIC - ONCE NEW CFO IS BROUGHT IN, BRAUSEN AGREED TO PROVIDE SUPPORT AND TRANSITION ASSISTANCE TO THAT INDIVIDUAL THROUGH AT LEAST JULY 2019

* MOSAIC SAYS ARE CURRENTLY IN DISCUSSIONS WITH INTERIM CFO BRAUSEN REGARDING HIS COMPENSATION AND TENURE IN CONNECTION WITH CHANGE IN HIS ROLE

* MOSAIC - COMPENSATION COMMITTEE OF CO‘S BOARD AUTHORIZED CO TO ENTER INTO SEPARATION AGREEMENT WITH OUTGOING CFO RICHARD MACK

* MOSAIC - SEPARATION AGREEMENT WILL PROVIDE OUTGOING CFO MACK WITH PAYMENT OF $1.7 MILLION Source text: (bit.ly/2FuyJ20) Further company coverage:

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