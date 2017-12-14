BRIEF-MSD Partners Writes to Independent Directors on Millennium & Copthorne Hotels deal

Dec 14 (Reuters) - MSD Partners LP:
* MSD PARTNERS LP SAYS LETTER WAS PROVIDED BY SHAREHOLDERS IN MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC TO INDEPENDENT COMMITTEE OF BOARD OF DIRECTORS
* “WE WILL NOT TENDER OUR SHARES INTO THIS UNATTRACTIVE OFFER AT ANY TIME TO HELP CDL REACH ACCEPTANCE THRESHOLD OF ITS OFFER”
* MSD PARTNERS LP SAYS CURRENT OFFER, WHICH IS A FINAL OFFER, FROM CDL “REMAINS HIGHLY OPPORTUNISTIC AND SIGNIFICANTLY UNDERVALUES M&C”
* LETTER RAISES CONCERN OVER “INADEQUATE REPRESENTATION OF SHAREHOLDER INTERESTS BY INDEPENDENT COMMITTEE”
* LETTER RAISES CONCERNS OVER “CORPORATE GOVERNANCE ISSUES THAT CDL OFFER HAS HIGHLIGHTED”
* M&C HAS “EXCELLENT PROSPECTS” AS STANDALONE BUSINESS; “SHOULD SEEK TO MAXIMIZE SHAREHOLDER VALUE” Source text for Eikon: Further company coverage: