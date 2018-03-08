BRIEF-MTN Group Posts FY Positive HEPS Of 182 Cents​

March 8 (Reuters) - Mtn Group Ltd:
* INITIATIVES AND KEY PERFORMANCE INDICATORS TO SUPPORT IMPROVED TOP-LINE GROWTH, EBITDA MARGINS AND CASH FLOW OVER MEDIUM TERM
* OVER NEXT FEW YEARS EXPECT TO DELIVER UPPER-SINGLE-DIGIT CONSTANT CURRENCY SERVICE REVENUE GROWTH FOR GROUP
* OVER NEXT FEW YEARS EXPECT TO SEE AN EXPANSION IN GROUP EBITDA MARGINS
* FY TOTAL SUBSCRIBERS AT 217,2 MILLION WITH ACTIVE DATA USERS OF 69,1 MILLION
* OVER NEXT FEW YEARS EXPECT GROUP CAPEX INTENSITY TO MODERATE WITHIN A RANGE OF 20% TO 15%.
* BOARD ANTICIPATES DECLARING A TOTAL DIVIDEND OF 500 CENTS PER SHARE FOR 2018, GROWING AT 10% TO 20% OVER MEDIUM TERM
* MTN NIGERIA CONTINUES TO MAKE GOOD PROGRESS WITH PREPARATIONS FOR ITS LISTING ON NIGERIAN STOCK EXCHANG
* MTN GHANA IS MOVING FORWARD WITH ITS LOCALISATION AND EXPECT PROCESS TO BE COMPLETED IN FIRST HALF OF 2018
* OVER NEXT FEW YEARS WE EXPECT TO DELIVER UPPER-SINGLE-DIGIT CONSTANT CURRENCY SERVICE REVENUE GROWTH FOR GROUP
* FY HEADLINE EARNINGS PER SHARE (HEPS) OF 182 CENTS COMPARED TO A 77 CENTS HEADLINE LOSS PER SHARE YEAR EARLIER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)