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BRIEF-Nanobiotix to conduct its first clinical trial with NBTXR3 in the U.S.‍​
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#Healthcare
September 28, 2017 / 4:23 PM / in 20 days

BRIEF-Nanobiotix to conduct its first clinical trial with NBTXR3 in the U.S.‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - NANOBIOTIX SA:

* PLANS TO CONDUCT ITS FIRST CLINICAL TRIAL WITH NBTXR3 IN COMBINATION WITH IMMUNE CHECKPOINT INHIBITORS IN U.S.‍​

* MEDIUM TERM OBJECTIVE IS TO TRANSFORM NON-RESPONDERS INTO CHECKPOINT INHIBITOR RESPONDERS WHILE IMPROVING PATIENT BENEFITS‍​

* TRIAL AIMS TO EVALUATE THE ABILITY OF NBTXR3 TO GENERATE AN ABSCOPAL EFFECT

* TRIAL SHOULD START WITH COMBINING NBTXR3 WITH ANY APPROVED CHECKPOINT INHIBITORS IN HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMA OR NON-SMALL CELL LUNG CANCE

* TRIAL IS AIMED AT EXPANDING THE POTENTIAL OF NBTXR3 TO RECURRENT AND METASTATIC DISEASE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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