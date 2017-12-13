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BRIEF-Napatech sees FY sales in USD to be slightly lower in 2017
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December 13, 2017 / 4:08 PM / a day ago

BRIEF-Napatech sees FY sales in USD to be slightly lower in 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Napatech A/S:

* ‍EXPECTS THAT FULL-YEAR SALES IN USD WILL BE SLIGHTLY LOWER IN 2017 COMPARED TO 2016, FOLLOWING CONTINUED ORDER VOLATILITY IN Q4 OF 2017​

* ‍REITERATES GROWTH POTENTIAL AND STRATEGIC OUTLOOK​

* “FY REVENUE GROWTH AND EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO BE LOWER THAN ORIGINAL OUTLOOK FOR 2017” - CEO SAYS​

* ‍HAS SECURED A NEW ADDITIONAL DKK 20 MILLION BANK FACILITY​

* ‍“WE ARE DISAPPOINTED BY ORDER INTAKE IN Q4, WITH A FEW MAJOR PROJECTS POSTPONED INTO 2018” - CEO SAYS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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