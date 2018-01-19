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January 19, 2018 / 12:16 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Napec says U.S. Subsidiary Riggs Distler & Co Awarded Contracts Representing Potential Value Of $174.8 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Napec Inc:

* NAPEC INC. ANNOUNCES IMPORTANT CONTRACT RENEWALS AND AWARD OF NEW CONTRACTS

* NAPEC SAYS CO‘S U.S. SUBSIDIARY RIGGS DISTLER & COMPANY AWARDED CONTRACTS REPRESENTING POTENTIAL VALUE OF $174.8 MILLION

* NAPEC INC - ‍ WORK AWARDED UNDER NEW CONTRACT WITH A POTENTIAL VALUE OF US $31.5 MILLION IS EXPECTED TO GENERATE REVENUES DURING 2018 THROUGH 2021​

* NAPEC -‍RDC ALSO SIGNED A NEW CONTRACT WITH A POTENTIAL VALUE OF US $31.5 MILLION (CDN $39.1 MILLION) WITH A CUSTOMER IN GAS DISTRIBUTION

* NAPEC INC - ESTIMATED VALUES OF US$174.8 MILLION CONTRACTS ARE BASED ON WORK ANTICIPATED TO BE AWARDED UNDER THE CONTRACTS BETWEEN 2018 AND 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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