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BRIEF-National Bank Of Oman FY Profit Falls
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#Financials
January 15, 2018 / 9:55 AM / 2 days ago

BRIEF-National Bank Of Oman FY Profit Falls

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - NATIONAL BANK OF OMAN:

* FY NET PROFIT AFTER TAX 44 MILLION RIALS VERSUS 55.8 MILLION RIALS YEAR AGO

* FY NET INTEREST INCOME AND INCOME FROM ISLAMIC FINANCING 92.9 MILLION RIALS VERSUS 101.6 MILLION RIALS YEAR AGO

* AS OF END-DEC 2017, CUSTOMER DEPOSITS AND UNRESTRICTED INVESTMENT ACCOUNTS STAND AT 2.46 BILLION RIALS VERSUS 2.40 BILLION RIALS YEAR AGO

* AS OF END-DEC 2017, LOANS, ADVANCES AND FINANCING ACTIVITIES FOR CUSTOMERS (NET) STAND AT 2.65 BILLION RIALS VERSUS 2.67 BILLION RIALS YEAR AGO Source: (bit.ly/2D2JHe7) Further company coverage:

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