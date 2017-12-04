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BRIEF-National Express says on course for full-year profit forecasts
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December 4, 2017 / 7:08 AM / in a day

BRIEF-National Express says on course for full-year profit forecasts

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - National Express Group Plc:

* NATIONAL EXPRESS - CONTINUED POSITIVE TRADING AND NEW ACQUISITIONS

* ‍CONTINUED POSITIVE TRADING AND NEW ACQUISITIONS SUSTAIN YEAR END MOMENTUM​

* ‍CONTINUED TO SEE A GOOD TRADING PERFORMANCE ACROSS ALL OF OUR DIVISIONS DURING OCTOBER AND NOVEMBER​

* ‍IN LINE WITH TRENDS SET OUT IN OUR MOST RECENT TRADING UPDATE​

* ‍ENCOURAGED BY STRONG EARLY CHRISTMAS TRADING IN BOTH OUR UK AND SPANISH COACH BUSINESSES, WITH ADVANCED SALES HIGHER THAN LAST YEAR​

* ‍WE REMAIN ON COURSE TO DELIVER OUR PROFIT, FREE CASH FLOW AND LEVERAGE TARGETS FOR FULL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (London newsroom)

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