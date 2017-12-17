FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-National Finance to Issue Additional Shares to Shareholders Of OOLC
Sections
Featured
UK business insolvency risk rises as Brexit approaches
Economy
UK business insolvency risk rises as Brexit approaches
Shocked Gatlin sacks coach after doping claim
sport
Shocked Gatlin sacks coach after doping claim
Pictures of the year
Pictures
Pictures of the year
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 17, 2017 / 4:58 AM / 2 days ago

BRIEF-National Finance to Issue Additional Shares to Shareholders Of OOLC

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 17 (Reuters) - NATIONAL FINANCE CO:

* SHAREHOLDERS AUTHORIZES BOARD TO ISSUE ADDITIONAL SHARES OF CO WITHIN LIMIT OF AUTHORIZED SHARE CAPITAL OF CO TO SHAREHOLDERS OF OMAN ORIX LEASING (OOLC)

* SHAREHOLDERS APPROVES TO PAY CASH TO SHAREHOLDERS OF OMAN ORIX LEASING OPTING FOR CASH EQUATING TO PRICE OF 1.20 MULTIPLIED BY ENDING BOOK VALUE OF OOLC, AS AT DEC 31

* SHAREHOLDERS APPROVES AUTHORIZED CAPITAL INCREASE TO 75 MILLION RIALS FROM 30 MILLION RIALS, ISSUED CAPITAL INCREASE TO 49.7 MILLION RIALS FROM 27.9 MILLION RIALS

* SHAREHOLDERS APPROVES ISSUANCE OF PERPETUAL BONDS FOR RIAL OMANI (RO) 18.2 MILLION THROUGH PRIVATE PLACEMENT Source: (bit.ly/2AHCIpX) Further company coverage: )

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.