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#Consumer Products & Retail News
January 23, 2018 / 1:13 AM / 2 days ago

BRIEF-‍National Stores Inc says customers notified of data security incident

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) -

* ‍NATIONAL STORES, INC - HAS BEEN VICTIM OF A MALWARE ATTACK, ENABLING UNAUTHORIZED PARTIES TO ACCESS PAYMENT CARD INFORMATION​

* NATIONAL STORES, INC - ‍COMPANY CONTACTED FBI ABOUT “CRIMINAL ACTIVITY”​

* NATIONAL STORES, INC-SAYS AFFECTED PAYMENT CARD INFORMATION MAY HAVE INCLUDED NAMES, PAYMENT CARD NUMBERS, EXPIRATION DATES, AND SECURITY CODES

* NATIONAL STORES INC- ‍BASED ON INVESTIGATION APPEARS PAYMENT CARDS USED AT SOME STORES LOCATIONS BETWEEN JULY 16 AND DEC 11, 2017 MAY BE INVOLVED​ Source text for Eikon:

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