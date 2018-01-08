BRIEF-Natus Medical Announces 2018 Annual And First Quarter Financial Guidance

Jan 8 (Reuters) - Natus Medical:
* REVENUE IN Q4 WAS LOWER THAN EXPECTED DUE TO WEAKNESS IN OUR U.S. NEURODIAGNOSTIC BUSINESS
* FULL YEAR AND Q1 2018 NON-GAAP GUIDANCE DOES NOT INCLUDE EXPENSES FOR U.S. MEDICAL DEVICE TAX
* DUE IN PART TO DISRUPTION FROM INTEGRATION OF COMPUTER SYSTEMS, Q4 REVENUE ALSO LOWER THAN EXPECTED AT OTOMETRICS
* IF NOT REPEALED OR SUSPENDED, MEDICAL DEVICE TAX WILL HAVE AN ANNUAL AFTER TAX COST OF APPROXIMATELY $3.0 MILLION
* ANNOUNCES 2018 ANNUAL AND FIRST QUARTER FINANCIAL GUIDANCE
* EXPECT OTOSCAN REVENUES TO RAMP IN SECOND HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: