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BRIEF-Neovasc announces 65 million dollars offering of common shares and warrants
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November 10, 2017 / 7:02 AM / a day ago

BRIEF-Neovasc announces 65 million dollars offering of common shares and warrants

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 10 (Reuters) - NEOVASC INC:

* NEOVASC ANNOUNCES US$65 MILLION UNDERWRITTEN OFFERING OF UNITS CONSISTING OF COMMON SHARES AND WARRANTS TO PURCHASE COMMON SHARES AND CONCURRENT PRIVATE PLACEMENT OF NOTES AND WARRANTS

* ‍PRICE OF US$1.46 PER UNIT FOR GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY US$37.487 MILLION​

* WILL ALSO COMPLETE BROKERED PRIVATE PLACEMENT FOR SALE OF US$32,750,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR SECURED CONVERTIBLE NOTES FOR GROSS PROCEEDS OF US$27,837,500​

* ‍ CANACCORD GENUITY INC. IS ACTING AS SOLE BOOK-RUNNING MANAGER FOR OFFERING​

* ‍CANACCORD GENUITY INC ACTS ALSO AS SOLE PLACEMENT AGENT FOR CONCURRENT PRIVATE PLACEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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