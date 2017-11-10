BRIEF-Neovasc announces 65 million dollars offering of common shares and warrants

Nov 10 (Reuters) - NEOVASC INC:
* NEOVASC ANNOUNCES US$65 MILLION UNDERWRITTEN OFFERING OF UNITS CONSISTING OF COMMON SHARES AND WARRANTS TO PURCHASE COMMON SHARES AND CONCURRENT PRIVATE PLACEMENT OF NOTES AND WARRANTS
* PRICE OF US$1.46 PER UNIT FOR GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY US$37.487 MILLION
* WILL ALSO COMPLETE BROKERED PRIVATE PLACEMENT FOR SALE OF US$32,750,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR SECURED CONVERTIBLE NOTES FOR GROSS PROCEEDS OF US$27,837,500
* CANACCORD GENUITY INC. IS ACTING AS SOLE BOOK-RUNNING MANAGER FOR OFFERING
* CANACCORD GENUITY INC ACTS ALSO AS SOLE PLACEMENT AGENT FOR CONCURRENT PRIVATE PLACEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)