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February 15, 2018 / 6:34 AM / a day ago

BRIEF-NetEnt proposes unchanged dividend for 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - NetEnt:

* Q4 ‍REVENUES FOR Q4 INCREASED BY 4.7% TO SEK 419 (400) MILLION​

* Q4 ‍OPERATING PROFIT AMOUNTED TO SEK 150 (156) MILLION, A DECREASE OF 3.9%​

* Q4 ‍PROFIT AFTER TAX AMOUNTED TO SEK 152 (150) MILLION, AN INCREASE OF 1.5%​

* SAYS ‍IN 2018, WE ARE INCREASING OUR COMMERCIAL FOCUS AND OPTIMIZING OUR ORGANIZATION TO MAKE SURE THAT REVENUES GROW MORE THAN COSTS​

* SAYS ‍FOR 2018, WE SEE CONDITIONS FOR PROFITABLE GROWTH, SUPPORTED BY A LARGE PIPELINE OF NEW GAMES, GROWING REVENUES FROM REGULATED MARKETS, MOBILE CHANNEL AND NEW CUSTOMERS TO BE LAUNCHED​

* SAYS ‍PROPOSED CASH DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS OF SEK 2.25 (2.25) PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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