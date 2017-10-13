FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Netgem Q3 revenue down at ‍​12.4 million euros
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
market analysis
Take Five - World markets themes for the week ahead
L'Oreal adds Paris to digital beauty start-up cities
business
L'Oreal adds Paris to digital beauty start-up cities
Moving machinery using mind power alone
technology
Moving machinery using mind power alone
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 13, 2017 / 5:33 AM / 8 days ago

BRIEF-Netgem Q3 revenue down at ‍​12.4 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 13 (Reuters) - NETGEM SA:

* Q3 REVENUE EUR ‍​12.4 MILLION VERSUS EUR 19.7 MILLION YEAR AGO

* AS OF SEPTEMBER 30, 2017, THE GROUP’S CASH POSITION AMOUNTED TO €35.9 MILLION

* FOR FY 2017, ACTIVITY IN EUROPE AND ASIA EXPECTED TO GROW SLIGHTLY VERSUS 2016

* FOR FY 2017, GROUP ACTIVE SUBSCRIBERS BASE TO PASS 2 MILLION THRESHOLD

* SOFTWARE LICENSING TRANSITION IN MEXICO WILL NOT IMPACT THE FY 2017 OPERATING INCOME

* FY OPERATING INCOME 2017 IS EXPECTED TO BE IN LINE WITH FY OPERATING INCOME 2016‍​

* END OF SEPT 2017, ACTIVE SUBSCRIBERS BASE WENT UP 24% VERSUS END SEPT. 2016‍​ Source text: bit.ly/2xCTKrR Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.