BRIEF-Netscout Systems Q3 Adj Shr $0.69

Jan 30 (Reuters) - Netscout Systems Inc:
* NETSCOUT SYSTEMS REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018
* NETSCOUT SYSTEMS Q3 NON-GAAP REVENUE $272 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $314.8 MILLION
* NETSCOUT SYSTEMS QTRLY GAAP REVENUE $268.9 MILLION VERSUS $302.2 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.64 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NETSCOUT SYSTEMS SEES FY 2018 GAAP REVENUE ABOUT $985 MILLION - $1.015 BILLION
* EXPECTS FISCAL YEAR 2018 NON-GAAP REVENUE WILL BE IN RANGE OF APPROXIMATELY $1.0 BILLION TO $1.025 BILLION
* SEES 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE IN RANGE OF APPROXIMATELY $1.30 TO $1.45
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.53, REVENUE VIEW $1.06 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: