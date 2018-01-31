FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Myanmar
Environment
Sport
Entertainment
January 31, 2018 / 1:21 PM / a day ago

BRIEF-Nevsun Provides 2018 Outlook And Guidance

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Nevsun Resources Ltd:

* NEVSUN PROVIDES 2018 OUTLOOK AND GUIDANCE

* NEVSUN RESOURCES LTD - TO SUSPEND DIVIDEND AND REDEPLOY CAPITAL TO GROWTH

* NEVSUN RESOURCES - TO ‍INVEST $50 MILLION TO $60 MILLION ADVANCING TIMOK UPPER ZONE COPPER-GOLD PROJECT IN 2018​

* NEVSUN RESOURCES LTD SEES ‍PRODUTION OF 210 TO 240 MILLION POUNDS OF ZINC IN 2018

* NEVSUN RESOURCES LTD SEES ‍PRODUCTION OF 20 TO 30 MILLION POUNDS OF COPPER​ IN 2018

* NEVSUN RESOURCES LTD - ‍ AN ESTIMATED $15 MILLION OF WORK ON EXPLORATION DECLINE IS BUDGETED IN 2018 FOR TIMOK COPPER-GOLD PROJECT​

* NEVSUN RESOURCES - IS CURRENTLY EVALUATING OPTIONS FOR SOURCING ADDITIONAL CAPITAL INCLUDING STRATEGIC PARTNERSHIPS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.