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February 26, 2018 / 1:53 PM / Updated a day ago

BRIEF-New Dimension Upsizes Previously Announced Private Placement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - New Dimension Resources Ltd:

* NEW DIMENSION UPSIZES PREVIOUSLY ANNOUNCED PRIVATE PLACEMENT

* NEW DIMENSION RESOURCES - ‍INCREASED SIZE OF PREVIOUSLY ANNOUNCED NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT TO AGGREGATE GROSS PROCEEDS OF C$3.8 MILLION

* NEW DIMENSION RESOURCES -PRIOR TO CLOSING,TO CONSOLIDATE COMMON SHARES ON BASIS OF 1 POST-CONSOLIDATED SHARE FOR EVERY 2.5 PRE-CONSOLIDATION SHARES​

* NEW DIMENSION RESOURCES - ‍ANTICIPATED THAT INSIDERS OF CO TO ALSO PARTICIPATE IN PRIVATE PLACEMENT ON SAME TERMS AS ARM‘S LENGTH SUBSCRIBERS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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