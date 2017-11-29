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BRIEF-New Residential Announces Agreements To Acquire Shellpoint Partners
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#Mergers & Acquisitons - Americas
November 29, 2017 / 12:15 PM / a day ago

BRIEF-New Residential Announces Agreements To Acquire Shellpoint Partners

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - New Residential Investment Corp:

* NEW RESIDENTIAL ANNOUNCES AGREEMENTS TO ACQUIRE SHELLPOINT PARTNERS

* NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP - DEAL FOR APPROXIMATELY $190 MILLION

* NEW RESIDENTIAL INVESTMENT - DEAL INCLUDES POTENTIAL ADDITIONAL CONSIDERATION PURSUANT TO 3-YEAR EARNOUT BASED ON PERFORMANCE OF SHELLPOINT ON CLOSING

* NEW RESIDENTIAL INVESTMENT- ‍AS PART OF ACQUISITION, CO WILL FIRST SETTLE ON ABOUT $8 BILLION UPB OF FANNIE MAE AND FREDDIE MAC MSRS FROM SHELLPOINT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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