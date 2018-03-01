FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Commentary
March 1, 2018 / 10:45 AM / a day ago

BRIEF-Newalta And Tervita Agree To Merge To Create The Leading Energy-Focused Environmental Solutions Provider

Reuters Staff

2 Min Read

March 1 (Reuters) - Newalta Corp:

* PRESS RELEASE - NEWALTA AND TERVITA AGREE TO MERGE TO CREATE THE LEADING ENERGY-FOCUSED ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PROVIDER IN CANADA

* NEWALTA CORP - COMBINATION EXPECTED TO GENERATE $40-$45 MILLION IN ANNUAL SYNERGIES

* NEWALTA - SHAREHOLDERS WILL BE ENTITLED TO GET 0.1467 OF ONE COMMON SHARE OF NEW TERVITA FOR EACH COMMON SHARE OF NEWALTA

* NEWALTA - SHAREHOLDERS WILL ALSO BE ENTITLED TO GET 0.0307 OF ONE WARRANT TO PURCHASE ONE NEW TERVITA SHARE FOR EACH NEWALTA SHARE

* NEWALTA CORP - NEW TERVITA WILL BE LED BY EXISTING SENIOR EXECUTIVE TEAM OF TERVITA COMPRISED OF JOHN COOPER AS PRESIDENT AND CEO

* NEWALTA CORP - NEW TERVITA WILL HAVE BRAD DLOUHY AS CHIEF OPERATING OFFICER AND ROB DAWSON AS CFO

* NEWALTA - EACH NEW TERVITA WARRANT WILL BE EXERCISABLE FOR TWO YEARS FROM DEAL CLOSE AT PRICE OF $2.75/EQUIVALENT NEWALTA SHARE

* NEWALTA CORP - NEW TERVITA BOARD OF DIRECTORS WILL BE COMPRISED OF TEN MEMBERS

* NEWALTA CORP - ARRANGEMENT INTENDED TO BE TAX-DEFERRED FOR CANADIAN TAX PURPOSES FOR SHAREHOLDERS OF BOTH ENTITIES

* NEWALTA CORP - ARRANGEMENT TO ALSO QUALIFY AS TAX-FREE REORGANIZATION FOR U.S. SHAREHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.