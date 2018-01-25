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January 25, 2018 / 1:47 PM / a day ago

BRIEF-Newell Brands Announces Preliminary 2017 Results And Initial 2018 Guidance

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Newell Brands Inc:

* NEWELL BRANDS ANNOUNCES ACCELERATION OF TRANSFORMATION PLAN, PRELIMINARY 2017 RESULTS AND INITIAL 2018 GUIDANCE

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE ABOUT $2.65 TO $2.85

* SEES FY 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $2.72 TO $2.76

* EXPLORING PORTFOLIO RECONFIGURATION TO SIMPLIFY OPERATIONS AND ACCELERATE DELEVERAGING

* FOCUSING NEWELL‘S PORTFOLIO ON NINE CORE CONSUMER DIVISIONS

* EXPLORING STRATEGIC OPTIONS FOR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PRODUCT ASSETS

* EXPLORING STRATEGIC OPTIONS FOR SMALLER CONSUMER BUSINESSES

* NEWELL BRANDS - EXECUTION OF STRATEGIC OPTIONS WOULD RESULT IN 50 PERCENT REDUCTION IN GLOBAL FACTORY AND WAREHOUSE FOOTPRINT BY END OF 2019

* EXECUTION OF STRATEGIC OPTIONS WOULD RESULT IN 50 PERCENT REDUCTION IN CUSTOMER BASE BY END OF 2019

* EXECUTION OF STRATEGIC OPTIONS WOULD RESULT IN CONSOLIDATION OF 80% OF GLOBAL SALES ON TWO ERP PLATFORMS BY 2019-END

* SEES CORE SALES GROWTH OF APPROXIMATELY 0.8 PERCENT IN 2017

* ABOUT $1.0 BILLION OF OPERATING CASH FLOW GENERATED IN Q4, RESULTING IN FY OPERATING CASH FLOW OF APPROXIMATELY $930 MILLION

* “VERY DIFFICULT COMMERCIAL OUTCOME IN SECOND HALF OF 2017”

* OPERATING CASH FLOW IS EXPECTED TO BE $1.15 BILLION TO $1.45 BILLION, EXCLUDING IMPACT OF ANY POTENTIAL DIVESTITURES IN 2018

* NEWELL BRANDS - EXPECTS TO ACHIEVE MARKET SHARE GROWTH IN CORE CATEGORIES, GEOGRAPHIES IN 2018

* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.81 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.94 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* INTENDS TO BEGIN EVALUATION PROCESS IMMEDIATELY AND EXPECTS ANY RESULTING TRANSACTIONS TO BE COMPLETED BY END OF 2019

* WOULD EXPECT TO BE AN APPROXIMATELY $11 BILLION FOCUSED PORTFOLIO OF CONSUMER-FACING BRANDS Source text for Eikon: Further company coverage:

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