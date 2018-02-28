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February 28, 2018 / 3:28 PM / a day ago

BRIEF-Newriver REIT Announces 300 Mln Stg Senior Unsecured Bond​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Newriver Reit Plc:

* ‍ANNOUNCES £300 MILLION STERLING-DENOMINATED SENIOR UNSECURED BOND​

* ‍£300 MILLION SENIOR UNSECURED BOND HAS A TERM OF 10 YEARS AND A FIXED COUPON OF 3.5%​

* ‍PROCEEDS WILL BE USED TO REPAY EXISTING SECURED FACILITIES TOTALLING £177 MILLION, EXISTING UNSECURED FACILITIES TOTALLING £50 MILLION​

* ‍BARCLAYS BANK PLC AND HSBC BANK PLC ACTED AS JOINT ACTIVE BOOKRUNNERS; NATWEST MARKETS AND SANTANDER ACTED AS JOINT PASSIVE BOOKRUNNERS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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