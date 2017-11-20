BRIEF-Nex Group says ‍H1 trading operating profit decreased by 16 pct

Nov 20 (Reuters) - NEX GROUP PLC:
* H1 REVENUE INCREASED BY 13% ON A REPORTED BASIS AND BY 7% ON A CONSTANT CURRENCY BASIS TO £287 MILLION
* H1 TRADING OPERATING PROFIT DECREASED BY 16% TO £63 MILLION (H1 2016/17: £75 MILLION)
* £40 MILLION OF ANNUALISED COST SAVINGS OVER NEXT THREE YEARS HAVE BEEN IDENTIFIED
* H1 INTERIM DIVIDEND OF 3.5P PER SHARE DECLARED (H1 2016.17: 11.5P PER SHARE)
* “DESPITE MARKET CONDITIONS REMAINING CHALLENGING, WE SEE MANY OPPORTUNITIES”- CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)