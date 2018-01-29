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January 29, 2018 / 1:43 PM / 2 days ago

BRIEF-Nexia Health Says "Strongly Disagrees" With Findings Of Arbitrator In Legal Dispute Involving A Software Vendor

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Nexia Health Technologies Inc:

* NEXIA HEALTH PROVIDES UPDATE ON ARBITRATION MATTER

* NEXIA HEALTH TECHNOLOGIES INC - PROVIDING AN UPDATE OF STATUS OF ITS PREVIOUSLY DISCLOSED LEGAL DISPUTE INVOLVING A SOFTWARE VENDOR

* NEXIA HEALTH TECHNOLOGIES INC - WAS ADVISED BY ARBITRATOR THAT IT HAS ISSUED A FINAL PARTIAL AWARD IN CLAIMANT‘S FAVOUR

* NEXIA HEALTH TECHNOLOGIES - ISSUANCE OF AWARD UPHOLDING CLAIMS FOR BREACH OF CONTRACT RELATING TO UNPAID SERVICE FEES, TERMINATION FEES

* NEXIA HEALTH TECHNOLOGIES INC SAYS “STRONGLY DISAGREES” WITH FINDINGS OF ARBITRATOR & EXPLORING LEGAL OPTIONS & MAY ELECT TO PURSUE MATTER IN COURT Source text for Eikon: Further company coverage:

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