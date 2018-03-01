BRIEF-Nichols Says FY Revenue Rose 13.2 Percent

March 1 (Reuters) - Nichols Plc:
* FY PROFIT BEFORE TAX PRE-EXCEPTIONAL ITEMS 30.5 MILLION POUNDS VERSUS 30.4 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR-AGO
* FY GROUP REVENUE 132.8 MILLION POUNDS VERSUS 117.3 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR-AGO
* FY OPERATING PROFIT MARGIN 22% PERCENT VERSUS 25.8 PERCENT AS REPORTED YEAR-AGO
* FY FINAL DIVIDEND 23.4P PENCE VERSUS 20.3 PENCE AS REPORTED YEAR-AGO
* ”EXPECTS TO DELIVER FURTHER PROGRESS IN 2018, SUPPORTED BY ADVANTAGES OF DIVERSIFIED BUSINESS MODEL AND STRENGTH OF BRANDS” Source text for Eikon: Further company coverage: