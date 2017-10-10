BRIEF-Nicox and pSivida enter strategic collaboration agreement

Oct 10 (Reuters) - NICOX SA:
* REG-NICOX AND PSIVIDA ENTER STRATEGIC COLLABORATION AGREEMENT TO DEVELOP SUSTAINED RELEASE DRUG TO LOWER INTRAOCULAR PRESSURE IN PATIENTS WITH GLAUCOMA
* NEW INTELLECTUAL PROPERTY FROM THE COLLABORATION RELATING TO THE DRUG-DEVICE COMBINATION WILL BE JOINTLY OWNED
* PSIVIDA TO BE RESPONSIBLE FOR INITIAL DEVELOPMENT ACTIVITIES OF OCULAR INSERT FORMULATIONS, FOR WHICH IT WILL RECEIVE UNDISCLOSED SUMS BY NICOX Source text for Eikon: Further company coverage:; (Gdynia Newsroom)