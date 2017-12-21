FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Nissan Canada Finance Informs Customers Of Possible Data Breach
Sections
Featured
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Auto Manufacturing
December 21, 2017 / 9:44 PM / 4 days ago

BRIEF-Nissan Canada Finance Informs Customers Of Possible Data Breach

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Nissan Motor Co Ltd:

* NISSAN CANADA FINANCE INFORMS CUSTOMERS OF POSSIBLE DATA BREACH

* NISSAN CANADA FINANCE SAYS ON DEC 11, 2017, NCF BECAME AWARE OF UNAUTHORIZED ACCESS TO PERSONAL INFORMATION

* NISSAN CANADA FINANCE SAYS THE PRECISE NUMBER OF CUSTOMERS AFFECTED BY THE DATA BREACH IS NOT YET KNOWN

* NISSAN CANADA FINANCE SAYS DATA BREACH MAY HAVE INVOLVED UNAUTHORIZED PERSON(S) GAINING ACCESS TO PERSONAL INFO OF SOME CUSTOMERS

* NISSAN CANADA FINANCE SAYS AT THIS TIME, THERE IS NO INDICATION THAT CUSTOMERS WHO FINANCED VEHICLES OUTSIDE OF CANADA ARE AFFECTED Source text for Eikon: (bit.ly/2DrSs22) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.