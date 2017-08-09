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BRIEF-NN Group sells preference shares Unilever‍​
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August 9, 2017 / 6:32 AM / 5 days ago

BRIEF-NN Group sells preference shares Unilever‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - NN GROUP NV:

* SIGNED AN IRREVOCABLE AGREEMENT WITH UNILEVER PLC TO ACCEPT A PUBLIC OFFER FOR THE OUTSTANDING 6% AND 7% CUMULATIVE PREFERENCE SHARES IN UNILEVER N.V.

* NN GROUP SELLS PREFERENCE SHARES UNILEVER‍​

* UNILEVER INTENDS TO LAUNCH, AND TO TENDER ALL PREFERENCE SHARES HELD BY NN GROUP

* PREFERENCE SHARES HELD BY NN GROUP REPRESENT A TOTAL VALUE OF APPROXIMATELY EUR 295 MILLION AND 11.4% OF THE VOTING RIGHTS IN UNILEVER ‍​

* IFRS CAPITAL GAIN OF APPROXIMATELY EUR 250 MILLION IS EXPECTED TO BE REPORTED AFTER SETTLEMENT OF THE TRANSACTION, WHICH IS ANTICIPATED IN Q4 OF 2017

* ORDINARY SHARES IN UNILEVER N.V. HELD BY NN GROUP ARE UNAFFECTED BY THIS TRANSACTION‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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