FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Nordea gives higher range of savings for planned HQ move to Finland
Sections
Featured
Murdoch bets live sports and news will boost new, smaller Fox
business
Murdoch bets live sports and news will boost new, smaller Fox
Disorderly Brexit risk reduced by EU talks progress - BoE
central banks
Disorderly Brexit risk reduced by EU talks progress - BoE
Six months on, Grenfell fire survivors weep at London memorial
uk
Six months on, Grenfell fire survivors weep at London memorial
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 14, 2017 / 7:19 AM / a day ago

BRIEF-Nordea gives higher range of savings for planned HQ move to Finland

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Nordea:

* SAYS EXPECTS NET PRESENT VALUE OF SAVINGS RELATED TO RESOLUTION FEES, DEPOSIT GUARANTEES ARISING FROM THE RE-DOMICILIATION TO FINLAND TO BE APPROXIMATELY EUR 1.1-1.3 BLN‍​

* SAYS THE NPV COMPARES TO EUR 1.0-1.1 BLN THAT WAS COMMUNICATED IN THE PRESS RELEASE PUBLISHED BY NORDEA ON 6 SEPTEMBER 2017

* SAYS THE RESOLUTION AND DEPOSIT GUARANTEE FEES FOR 2018 ARE EXPECTED TO INCREASE BY APPROXIMATELY EUR 60-150M COMPARED TO 2017

* SAYS FOR 2019 THE FEES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY EUR 0-70M HIGHER COMPARED TO 2017

* SAYS THESE FIGURES ARE BASED ON THE RE-DOMICILIATION TAKING PLACE ON 1 OCTOBER 2018

* SAYS EXPECTS THAT A CHANGE OF DOMICILE OF THE PARENT COMPANY OF THE NORDEA GROUP WILL, TO SOME DEGREE, AFFECT THE APPLICABLE CAPITAL AND LIQUIDITY REQUIREMENTS.

* SAYS STILL TOO EARLY TO HAVE A VIEW OF HOW THE TOTAL CAPITAL REQUIREMENTS FOR THE NORDEA GROUP WILL BE AFFECTED BY A RE-DOMICILIATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Simon Johnson)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.