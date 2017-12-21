BRIEF-Nordea sells 45 pct stake in Danish Nordea Liv & Pension for EUR 472 mln

Dec 21 (Reuters) - Nordea:
* EXTENDED CUSTOMER OWNERSHIP OF NORDEA LIV & PENSION IN DENMARK
* SAYS FORENINGEN NORLIV WILL PURCHASE 45 PER CENT OF SHARE CAPITAL IN DANISH NORDEA LIV & PENSION, LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S CONDITIONAL ON APPROVAL BY RELEVANT AUTHORITIES ANTICIPATED IN Q1 2018
* SAYS PURCHASE WILL INCREASE NORLIV‘S STAKE TO 70 PER CENT IN NORDEA LIV & PENSION, LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S.
* SAYS TRANSACTION WILL GENERATE A POST-TAX CAPITAL GAIN OF EUR 172M
* SAYS REMAINING HOLDING IN ASSOCIATED COMPANY (30 PER CENT) WILL BE REMEASURED TO FAIR VALUE AND IS EXPECTED TO LEAD TO AN ADDITIONAL POST-TAX GAIN OF EUR 115M FOR NORDEA GROUP
* SAYS IN CONNECTION WITH TRANSACTION IT IS AGREED THAT NORDEA LIV & PENSION, LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S WILL PURCHASE REMAINING 30 PER CENT STAKE FROM NORDEA LIFE HOLDING AB DURING COMING YEARS
* SAYS SOLVENCY RATIO OF NLP GROUP WILL INCREASE BY APPROXIMATELY 10 PERCENTAGE POINTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)