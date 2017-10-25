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BRIEF-Nordea to become Systematic Internaliser
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#Financials
October 25, 2017 / 8:20 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Nordea to become Systematic Internaliser

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 25 (Reuters) - NORDEA BANK AB

* SAYS WILL SUPPORT ITS NORDIC CLIENTS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF MIFID II AND MIFIR BY BECOMING A SYSTEMATIC INTERNALISER (SI) FOR FX, INTEREST RATE DERIVATIVES AND CASH BOND INSTRUMENTS TRADED ON A TRADING VENUE FROM 3 JANUARY 2018

* SAYS IS THE FIRST NORDIC BANK TO ANNOUNCE THAT IT WILL BECOME A SYSTEMATIC INTERNALISER FOR ITS CLIENTS

* SAYS THAT AS AN SI NORDEA WILL ASSUME FULL LEGAL POST-TRADE REPORTING OBLIGATIONS AND REMOVE THE LEGAL REGULATORY OBLIGATION BURDEN FROM ITS CLIENTS FURTHER COMPANY COVERAGE: (Copenhagen newsroom)

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