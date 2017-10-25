BRIEF-Nordea to become Systematic Internaliser

Oct 25 (Reuters) - NORDEA BANK AB
* SAYS WILL SUPPORT ITS NORDIC CLIENTS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF MIFID II AND MIFIR BY BECOMING A SYSTEMATIC INTERNALISER (SI) FOR FX, INTEREST RATE DERIVATIVES AND CASH BOND INSTRUMENTS TRADED ON A TRADING VENUE FROM 3 JANUARY 2018
* SAYS IS THE FIRST NORDIC BANK TO ANNOUNCE THAT IT WILL BECOME A SYSTEMATIC INTERNALISER FOR ITS CLIENTS
* SAYS THAT AS AN SI NORDEA WILL ASSUME FULL LEGAL POST-TRADE REPORTING OBLIGATIONS AND REMOVE THE LEGAL REGULATORY OBLIGATION BURDEN FROM ITS CLIENTS FURTHER COMPANY COVERAGE: (Copenhagen newsroom)