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BRIEF-Nordic Nanovector: Single dose Betalutin still shows promising efficacy and safety in recurrent iNHL
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June 14, 2017 / 10:27 AM / 2 months ago

BRIEF-Nordic Nanovector: Single dose Betalutin still shows promising efficacy and safety in recurrent iNHL

Reuters Staff

1 Min Read

June 14 (Reuters) - NORDIC NANOVECTOR ASA:

* SINGLE DOSE BETALUTIN® CONTINUES TO SHOW PROMISING EFFICACY AND SAFETY IN RECURRENT INDOLENT NHL PATIENTS

* SINGLE DOSE BETALUTIN® CONTINUES TO SHOW PROMISING EFFICACY AND SAFETY IN RECURRENT INDOLENT NHL PATIENTS

* NORDIC NANOVECTOR - DATA CONTINUE TO SUPPORT COMPANY'S STRATEGY IN BETALUTIN'S DEVELOPMENT AND INTENT TO INITIATE OUR PIVOTAL PHASE 2 PARADIGME STUDY, IN SECOND HALF OF 2017

* 64% OVERALL RESPONSE RATE (ORR) AND 28% COMPLETE RESPONSES (CR) IN 47 EVALUABLE PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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