BRIEF-Nordjyske Bank 9-month net interest income up at DKK 364 mln

Nov 21 (Reuters) - NORDJYSKE BANK A/S:
* 9-MONTH NET INTEREST INCOME DKK 364 MILLION VERSUS DKK 360 MILLION YEAR AGO
* 9-MONTH LOAN LOSSES DKK 62 MILLION VERSUS DKK 115 MILLION YEAR AGO
* EXPECTS 2017 CORE EARNINGS IN RANGE OF DKK 365-385 MILLION (PREVIOUSLY IN RANGE OF DKK 340-375 MILLION)
* 9-MONTH PROFORMA PRE-TAX INCOME DKK 243 MILLION VERSUS DKK 176 MILLION YEAR AGO
* EXPECTS 2017 LOAN LOSSES OF DKK 65 MILLION (PREVIOUSLY DKK 75 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)