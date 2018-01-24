BRIEF-Norfolk Southern Reports Q4 Adj. Earnings Per Share $1.69

Jan 24 (Reuters) - Norfolk Southern Corp:
* NORFOLK SOUTHERN REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.56 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 REVENUE $2.7 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $2.61 BILLION
* QTRLY RAILWAY OPERATING REVENUES OF $2.7 BILLION INCREASED 7 PERCENT COMPARED WITH FOURTH-QUARTER 2016
* QTRLY ADJUSTED RAILWAY OPERATING RATIO WAS 67.7 PERCENT, A 170 BASIS POINT IMPROVEMENT OVER PRIOR YEAR
* QTRLY MERCHANDISING REVENUE WAS $1,576 MILLION VERSUS $1,504 MILLION LAST YEAR
* QTRLY COAL REVENUE WAS $426 MILLION VERSUS $403 MILLION LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: