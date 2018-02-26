FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Business
Technology
The Trump Effect
Environment
China
Entertainment
The Wider Image
Breaking City News
February 26, 2018 / 8:13 AM / a day ago

BRIEF-Norsk Hydro in $345 mln bid for Rio Tinto aluminium plant in Iceland

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Norsk Hydro Asa:

* HYDRO WITH BINDING OFFER TO ACQUIRE ICELANDIC ALUMINIUM PLANT ISAL

* ‍BINDING OFFER TO ACQUIRE RIO TINTO‘S 100% SHARE OF ICELANDIC ALUMINIUM PLANT ISAL​

* ‍OFFER ALSO INCLUDES DUTCH ANODE FACILITY ALUCHEMIE AND SWEDISH ALUMINIUM FLUORIDE PLANT ALUFLUOR​

* HYDRO - ‍BINDING OFFER TO ACQUIRE RIO TINTO‘S ICELANDIC ALUMINIUM PLANT RIO TINTO ICELAND LTD (“ISAL”), ITS 53% SHARE IN DUTCH ANODE FACILITY ALUMINIUM & CHEMIE ROTTERDAM, AND 50% OF SHARES IN SWEDISH ALUMINIUM FLUORIDE PLANT ALUFLUOR AB FOR USD 345 MILLION​

* ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO BE FINALIZED IN Q2 OF 2018​

* ‍WITH ISAL‘S 210,000 MT OF ALUMINIUM BASED ON RENEWABLE POWER, HYDRO INCREASES ITS TOTAL CAPACITY IN PRIMARY ALUMINIUM PRODUCTION TO 2.4 MILLION MT IN 2018​

* ‍TRANSACTION REINFORCES HYDRO‘S STRATEGIC DIRECTION OF BEING A FULLY INTEGRATED ALUMINIUM COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.