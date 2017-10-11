BRIEF-Norske Skogindustrier with final recapitalization proposal​

Oct 11 (Reuters) - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA:
* BOARDS’ FINAL RECAPITALIZATION PROPOSAL
* KEY TERM IS ISSUANCE OF A NEW SENIOR SECURED EUR 250 MILLION BOND LOAN CARRYING 8.5 % INTEREST WITH A 2022 MATURITY TO OWNERS OF EUR 290 MILLION BOND LOAN AND EUR 100 MILLION NSF-FACILITY.
* NEW BOND LOAN WILL HAVE SAME COLLATERAL SECURITY AS TODAY‘S SECURED DEBT
* WILL PROPOSE AN EQUITY OFFERING BY NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA OF UP TO APPROXIMATELY NOK 500 MILLION
* KEY TERMS: CONVERSION INTO EQUITY OF ALL OUTSTANDING UNSECURED BOND DEBT AMOUNTING TO APPROXIMATELY EUR 500 MILLION INCLUDING ACCRUED INTEREST
* SUBSCRIPTION PRICE WILL BE SET AT A VALUATION OF 6X REVISED 2017 GOE GUIDANCE OF EUR 75 MILLION.
* IF PROPOSAL IS SUCCESSFUL, TRANSACTION WILL REDUCE GROUP‘S GROSS DEBT FROM APPROXIMATELY NOK 9 BILLION TO APPROXIMATELY NOK 3 BILLION
* SAYS IF PROPOSAL IS NOT SUCCESSFUL, IT IS LIKELY THAT BOARDS OF DIRECTORS WILL FILE FOR VOLUNTARY OR COMPULSORY DEBT NEGOTIATION PROCEEDINGS OR BANKRUPTCY IN NORWEGIAN COURTS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)