BRIEF-Northfield Bancorp Announces Fourth Quarter And Year End 2017 Results

Jan 24 (Reuters) - Northfield Bancorp Inc:
* NORTHFIELD BANCORP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR END 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.17 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NORTHFIELD BANCORP-DUE TO TAX RATE, IN Q4 RECORDED ADJUSTMENT OF $10.5 MILLION TO REDUCE ITS NET DEFERRED TAX ASSETS, RELATED CHARGE TO INCOME TAX EXPENSE
* NORTHFIELD BANCORP- QTRLY NET INTEREST INCOME AFTER PROVISION FOR LOAN LOSSES $27.9 MILLION VERSUS $26.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: