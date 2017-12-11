BRIEF-Norway's DNO steps up production at Kurdish Peshkabir oilfield

Dec 11 (Reuters) - Dno Asa:
* DNO STEPS UP PRODUCTION FROM PESHKABIR FIELD IN KURDISTAN
* TODAY ANNOUNCED A TRIPLING OF PRODUCTION FROM PESHKABIR FIELD IN TAWKE LICENSE IN KURDISTAN REGION OF IRAQ TO 15,000 BARRELS OF OIL PER DAY
* AS PREVIOUSLY ANNOUNCED, TAWKE LICENSE PARTNERS ARE PROCEEDING WITH FAST TRACK PLANS TO COMMISSION AN EARLY PRODUCTION FACILITY BY YEAREND AND COMPLETE INSTALLATION OF PIPELINE CONNECTIONS EARLY IN 2018 TO ALLOW RAMP UP OF OUTPUT AT PESHKABIR FIELD
* PREPARATIONS ARE UNDERWAY TO DRILL PESHKABIR-4 WELL WHICH WILL ALSO BE DESIGNED TO TEST UNDERLYING TRIASSIC RESERVOIR
* DNO OPERATES AND HAS A 75 PERCENT INTEREST IN TAWKE LICENSE, WITH PARTNER GENEL ENERGY PLC HOLDING REMAINDER
* LICENSE CONTAINS TAWKE AND PESHKABIR FIELDS WHOSE COMBINED YEAR-TO-DATE PRODUCTION HAS AVERAGED 110,000 BOPD
* A TOTAL OF 11 ZONES IN A 1.2 KILOMETER HORIZONTAL SECTION OF CRETACEOUS AND JURASSIC RESERVOIR IN PESHKABIR-3 WELL WERE INDIVIDUALLY TESTED AND FLOWED SUCCESSFULLY
* OIL ZONES TESTED AN AVERAGE OF 5,340 BOPD PER ZONE ON A 64/64” CHOKE, WITH HIGHEST INDIVIDUAL TEST RATE OF 7,200 BOPD
* A MULTI-ZONE COMBINED PRODUCTION TEST TOTALED 12,500 BOPD ON A 128/64” CHOKE FROM FIVE ZONES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)