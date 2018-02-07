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February 7, 2018 / 12:12 PM / a day ago

BRIEF-NRG Says GIP To Purchase Ownership In NRG Yield And NRG'S Renewables Platform For $1.375 Bln

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 7 (Reuters) - NRG Energy Inc:

* NRG ANNOUNCES ASSET SALES INCLUDING SALE OF ITS INTEREST IN NRG YIELD, RENEWABLES PLATFORM, ROFO PIPELINE AND SOUTH CENTRAL BUSINESS

* NRG ENERGY INC - REVISING ASSET SALE CASH PROCEEDS TARGET TO APPROXIMATELY $3.2 BILLION

* NRG ENERGY INC - CLECO TO PURCHASE NRG‘S SOUTH CENTRAL BUSINESS FOR A TOTAL PURCHASE PRICE AND CASH PROCEEDS OF $1.0 BILLION​

* NRG ENERGY INC - NRG, CLECO ENTERED INTO PURCHASE AND SALE AGREEMENT FOR CLECO TO PURCHASE SOUTH CENTRAL BUSINESS FOR $1.0 BILLION

* NRG ENERGY INC - EXPECTS TO ANNOUNCE ADDITIONAL ASSET SALES OVER COURSE OF 2018

* NRG ENERGY INC - ‍GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS TO PURCHASE NRG‘S OWNERSHIP IN NRG YIELD AND NRG‘S RENEWABLES PLATFORM FOR CASH PROCEEDS OF $1.375 BILLION​

* NRG ENERGY INC - ‍ DEAL TO SELL OWNERSHIP IN NRG YIELD AND RENEWABLE PLATFORM IS NOT SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL​

* NRG ENERGY-CO, NRG YIELD ENTERED INTO AGREEMENT FOR NRG YIELD TO BUY INTEREST IN CERTAIN CP‘S ROFO PIPELINE ASSETS FOR ADDITIONAL PROCEEDS OF $407 MILLION

* NRG ENERGY INC - ‍$2.8 BILLION CASH PROCEEDS FROM DEALS​

* NRG ENERGY INC SAYS ‍$7.0 BILLION OF DEBT TO BE REMOVED​

* NRG - ‍AS PART OF SALE OF INTEREST IN NRG YIELD, CO, NRG YIELD AGREED TO MAINTAIN A ROFO AGREEMENT FOR REMAINING 102 NET MW OWNERSHIP IN AGUA CALIENTE​

* NRG ENERGY INC - ‍ AS PART OF SALE OF NRG‘S INTEREST IN NRG YIELD, NRG AND NRG YIELD ALSO AMENDED ROFO AGREEMENT TO REMOVE IVANPAH AS A ROFO ASSET​

* NRG ENERGY INC - ‍NRG AND NRG YIELD AGREED TO MAINTAIN A ROFO AGREEMENT FOR NRG‘S REMAINING 102 NET MW OWNERSHIP IN AGUA CALIENTE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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