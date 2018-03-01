FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Reuters Investigates
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Health
March 1, 2018 / 12:25 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Nrg Yield, Inc. Reports Qtrly Net Loss Of $98 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Nrg Yield Inc:

* NRG YIELD, INC. REPORTS FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND INCREASES QUARTERLY DIVIDEND

* NRG YIELD INC - INCREASES QUARTERLY DIVIDEND

* NRG YIELD INC - QTRLY NET LOSS OF $98 MILLION

* NRG YIELD INC - Q4 NET LOSS WAS PRIMARILY DUE TO $68 MILLION WRITE DOWN OF REVALUATION OF EXISTING NET DEFERRED TAX ASSET PURSUANT TO TAX ACT

* NRG YIELD INC - RECONFIRMING 2018 FULL YEAR FINANCIAL GUIDANCE

* NRG YIELD INC - DECLARED 3.47% QUARTERLY DIVIDEND INCREASE TO $0.298 PER SHARE IN FIRST QUARTER 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.