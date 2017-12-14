FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Nuvo Pharmaceuticals Enters Into Pennsaid 2 Pct License Agreement With Gebro Pharma AG
Sections
Featured
Disney buying Fox film and TV units for $52 billion
business
Disney buying Fox film and TV units for $52 billion
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
Sport
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
May wins applause from EU leaders for Brexit efforts
May wins applause from EU leaders for Brexit efforts
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News - Americas
December 14, 2017 / 12:44 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Nuvo Pharmaceuticals Enters Into Pennsaid 2 Pct License Agreement With Gebro Pharma AG

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Nuvo Pharmaceuticals Inc:

* NUVO PHARMACEUTICALS™ ENTERS INTO PENNSAID® 2% LICENSE AGREEMENT WITH GEBRO PHARMA AG FOR SWITZERLAND AND LIECHTENSTEIN

* NUVO PHARMACEUTICALS-DEAL GRANTS GEBRO PHARMA RIGHTS THROUGHOUT SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN TO SELL & DISTRIBUTE PENNSAID 2% AS NON-PRESCRIPTION DRUG

* NUVO PHARMACEUTICALS INC - NUVO IS ELIGIBLE TO RECEIVE MILESTONE PAYMENTS AND ROYALTIES ON NET SALES OF PENNSAID 2% IN SWITZERLAND AND LIECHTENSTEIN Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.