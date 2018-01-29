FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Reuters Investigates
Environment
Sport
Entertainment
January 29, 2018 / 1:08 PM / 2 days ago

BRIEF-NV5 Secures $12 Mln In Environmental Compliance Contracts

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - NV5 Global Inc:

* NV5 AWARDED $12M IN ENVIRONMENTAL COMPLIANCE CONTRACTS ON 200 MILES OF NATURAL GAS PIPELINE PROJECTS IN MID-ATLANTIC STATES

* NV5 GLOBAL SAYS ‍IT WAS SELECTED BY TRANSCANADA CORP TO PROVIDE ENVIRONMENTAL INSPECTION, MANAGEMENT, COMPLIANCE SUPPORT SERVICES ON TWO MAJOR PROJECTS

* NV5 GLOBAL INC - ‍BOTH PROJECTS ARE REGULATED BY FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION (FERC) AND ARE SCHEDULED TO GO IN-SERVICE BY DECEMBER 1, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.